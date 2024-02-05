Із початку року Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах ₴534 мільйони

Фонд державного майна України із початку 2024 року вже провів 31 успішний приватизаційний аукціон і розраховує залучити до бюджету близько 534 млн грн.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Укрінформ.

«Ми почали рік дуже активно, і в порівнянні з січнем минулого року до державного бюджету надійде на кілька десятків мільйонів гривень. Так, з початку року вже відбувся 31 успішний аукціон і до державного бюджету буде залучено близько 534 млн грн», - розповів Коваль.

Також очільник ФДМУ нагадав, що у січні до держбюджету надійшли перші кошти підсанкційних осіб - 32 млн грн, частина з яких була отримана від націоналізованих підприємств російського олігарха Олега Дерипаски.

«В орбіті Дерипаски в Україні було 11 підприємств, і ці отримані кошти - кошти одного з цих підприємств», - зазначив голова Фонду держмайна.

Він також додав, що початок вилучення коштів підсанкційних осіб в Україні має слугувати прикладом для інших країн, які долучилися до санкційного треку.

«Ми таким чином всім країнам показуємо: Україна почала працювати із санкційними активами - тепер черга за вами. Якщо ми не будемо стягувати ці активи, то і інші держави будуть баритися із цим», - сказав Коваль.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр".

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.