Фонд держмайна минулого тижня продав активів на ₴20,4 мільйона

Фонд державного майна України минулого тижня залучив до державного бюджету 20,4 млн грн на приватизаційних аукціонах.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«ФДМУ з 29-02 лютого провів 8 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Рrozorro.Продажі на загальну суму 20,4 млн гривень. Зростання ціни активів відбулося у 13 разів», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим лотом тижня став об'єкт незавершеного будівництва на Закарпатті, за який змагалося 8 учасників, а вартість об'єкта зросла у понад 7 разів - зі стартових 982,4 тис. грн до переможних 7,5 млн грн.

Цього тижня заплановано 18 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна.

Серед наймасштабніших лотів державний пакет акцій 50% + 1 акція ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод». Стартова ціна - 60,8 млн грн, дата проведення аукціону буде оголошена згодом.

6 лютого оголошено аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП «Нігинський кар'єр», до складу якого входять 53 одиниці нерухомості та інфраструктури (цехи, склади, корпуси та адмінбудівлі) загальною площею 16329,20 кв.м, а також 34 транспортні засоби. Стартова ціна - 13,2 млн грн.

Як повідомлялося, Уряд передав в управління Фонду державного майна України готель «Експрес» у Києві для подальшої приватизації.