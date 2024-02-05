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Фонд держмайна минулого тижня продав активів на ₴20,4 мільйона
15:50 05.02.2024 |
Фонд державного майна України минулого тижня залучив до державного бюджету 20,4 млн грн на приватизаційних аукціонах.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«ФДМУ з 29-02 лютого провів 8 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Рrozorro.Продажі на загальну суму 20,4 млн гривень. Зростання ціни активів відбулося у 13 разів», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим лотом тижня став об'єкт незавершеного будівництва на Закарпатті, за який змагалося 8 учасників, а вартість об'єкта зросла у понад 7 разів - зі стартових 982,4 тис. грн до переможних 7,5 млн грн.
Цього тижня заплановано 18 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна.
Серед наймасштабніших лотів державний пакет акцій 50% + 1 акція ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод». Стартова ціна - 60,8 млн грн, дата проведення аукціону буде оголошена згодом.
6 лютого оголошено аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП «Нігинський кар'єр», до складу якого входять 53 одиниці нерухомості та інфраструктури (цехи, склади, корпуси та адмінбудівлі) загальною площею 16329,20 кв.м, а також 34 транспортні засоби. Стартова ціна - 13,2 млн грн.
Як повідомлялося, Уряд передав в управління Фонду державного майна України готель «Експрес» у Києві для подальшої приватизації.
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