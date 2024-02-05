Україна більше не зможе використовувати гроші США на виплату пенсій: законопроєкт Сенату

Україна більше не зможе використовувати гроші США на виплату пенсій, якщо Конгрес підтримає запропонований Сенатом законопроєкт про додаткові асигнування. Про це повідомляється в тексті документа.

Законопроєкт передбачає $60,06 млрд на підтримку України, але на пряму бюджетну підтримку в ньому закладено лише $7,85 млрд.

"Гроші, виділені на бюджетну підтримку, [...] не можуть використовуватися для відшкодування пенсій", - йдеться в тексті законопроєкту.

Загальний розподіл допомоги навела глава посольства України в США Оксана Маркарова.

Оборонні видатки $50,43 млрд, з яких:

→ $48,4 млрд - Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно, а саме:

→ $19,85 млрд - на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

→ $13,8 млрд - на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;

→ $14,8 млрд - на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування й інші заходи підтримки.

→ $8 млн для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США.

→ $1,6 млрд для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України й інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці;

→ $300 млн на допомогу Україні у захисті її кордонів і просуванні верховенства права;

→ ️$100 млн на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом і нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека - $9,654 млрд, включно:

→ $7,85 млрд на пряму бюджетну підтримку України;

→ $1,58 млрд на розбудову самодостатньої української економіки у пріоритетних секторах, як-от транспорт та енергетика, а також розвиток приватного сектора;

→ $25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки зусиль із відновлення та підвищення стійкості в Молдові та на українських територіях, відвойованих у Росії;

→ $️50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення Росії в Україну;

→ ️149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Гуманітарна допомога, зокрема:

→ $️2,3 млрд Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу новоприбулим біженцям, зокрема для надання українцям, які отримали гуманітарний пароль у 2024 фінансовому році тих самих переваг, що отримали українці за гуманітарним паролем у 2022 та 2023 фінансових роках;

→ $9,2 млрд на підтримку глобальних зусиль з надання гуманітарної допомоги через Державний департамент і USAID шляхом надання надзвичайної продовольчої допомоги, житла та базових послуг населенню, яке потерпає від наслідків складних і тривалих криз, зокрема в Україні, Газі та на Західному березі річки Йордан, у Східній Африці, Південній Азії та інших регіонах світу. Відповідно до бюджетних правил США гуманітарні кошти не розписуються в бюджеті та будуть виділятися на потреби.

→ $299 млн Державному департаменту США та USAID на підтримку захисту дипломатичних об'єктів США в Україні й Ізраїлі, а також інших об'єктів, що перебувають у зоні ризику; крім того, на надання послуг американським громадянам, які потребують допомоги за кордоном;

→ $25 млн для офісів Генеральних інспекторів Державного департаменту США та USAID для нагляду за додатковим фінансуванням.