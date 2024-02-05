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АНАЛІТИКА

Кабмін підняв до 80% норматив відрахування прибутку держкомпаній до бюджету

14:45 05.02.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів встановив на рівні 80% базовий норматив відрахування частки прибутку за 2023 рік, що спрямовується на виплату дивідендів до бюджету для держпідприємств і їхніх дочірніх компаній. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Норматив із відрахування прибутку за 2022 рік становив 50%.

Для деяких держкомпаній встановлено окремі норми відрахувань:

- для НАК "Нафтогаз України" на рівні 95% (за 2022 рік було 30%)

- для Ощадбанк та "Українська фінансова житлова компанія" - 30%

- для "Укрнафта" - 30% за умови, що 50% прибутку буде направлено на капітальні інвестиції, затверджені урядом у фінплані компанії на 2024 рік

- для "Українське Дунайське пароплавство" - 30%, за умови направлення 50% прибутку на оновлення флоту та розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівно-судноремонтного заводу;

- для Укрзалізниці - 50%, за умови, що 30% прибутку буде направлено на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури й оновлення рухомого складу.

"Державні підприємства мають приносити гроші до держбюджету. Це вимога закону. Ці гроші дозволять профінансувати потреби держави, включно й оборону", - прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Підприємства, з власної ініціативи, можуть перераховувати до бюджету й більшу частку прибутку.

Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік" передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на понад 66 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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