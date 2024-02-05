Ринок нових вантажівок за рік збільшився на 11%, – «Укравтопром»

Упродовж січня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціаліззовані) було реалізовано 783 авто, що на 11% більше, ніж у січні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відставання від січневого показника довоєнного 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 13%.

Топ-5 марок ринку нових комерційних авто січня

* Renault - 259 одиниць;

* JAC - 50;

* Opel - 41;

* Citroen - 39;

* Mercedes-Benz - 36. Джерело: https://biz.censor.net/n3471625

