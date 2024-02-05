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Ринок нових вантажівок за рік збільшився на 11%, – «Укравтопром»

13:18 05.02.2024 |

Економіка

 

Упродовж січня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціаліззовані) було реалізовано 783 авто, що на 11% більше, ніж у січні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відставання від січневого показника довоєнного 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 13%.
Топ-5 марок ринку нових комерційних авто січня

* Renault - 259 одиниць;
* JAC - 50;
* Opel - 41;
* Citroen - 39;
* Mercedes-Benz - 36. Джерело: https://biz.censor.net/n3471625
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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