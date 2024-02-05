«єРобота»: Бізнес отримав грантів від держави на 7 мільярдів

Від початку дії урядової програми "єРобота" держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали понад 13 тисяч українців. У такий спосіб було створено понад 40 тисяч нових робочих місць.

Загалом з початку запуску проєкту єРобота у липні 2022 року за програмою "Власна справа" - видано 12 227 мікрогрантів на 2,9 млрд грн; на розвиток переробних підприємств - видано 660 грантів на 3,3 млрд грн; на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 157 грантів на 705 млн грн; ветеранам та членам їхніх родин - видано 222 гранти на 90 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Проект "єРобота" був запроваджений для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.