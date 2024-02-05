Мінекономіки опублікувало список моделей авто, які підпадають під податок «на розкіш»

Міністерство економіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.

Як пише "Укравтопром", загалом у переліку 184 моделі таких марок як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Сума податку становить 25 тис. грн. Сплатити його необхідно: фізичним особам - протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто від 2 662 500 грн. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 7100 грн.