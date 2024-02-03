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Бізнес, який готовий інвестувати понад €12 мільйонів, отримає податкові пільги - Шмигаль

23:50 02.02.2024 |

Економіка

 

Уряд ухвалив постанову, яка покращує механізм державної підтримки великих інвестиційних проєктів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Одне із ключових завдань в економічній сфері на цей рік - збільшення іноземних інвестицій в Україну. Для цього працюємо з партнерами. Для цього запустили страхування воєнних ризиків. Постійно покращуємо умови для інвестиційних проєктів», - наголосив очільник уряду.

За його словами, український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати більше 12 млн євро та створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови. Йдеться і про податкові пільги, і про регуляторні послаблення, і про підтримку на рівні реалізації проєкту.

Шмигаль пояснив, що сьогоднішня постанова стосується нового підходу до підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту.

«Ми прибираємо та спрощуємо низку положень, зокрема про необхідність економічного аналізу, про перегляд соціальної оцінки проєктів, а також послаблюємо вимоги щодо фінансової спроможності заявника», - уточнив Прем'єр-міністр.

Глава уряду зазначив, що все це має на меті запустити більше інвестиційних проєктів, які створять більше робочих місць, посилять громади та економіку.

Як повідомляв Укрінформ, інвестиційний механізм у межах Ukraine Facility сприятиме залученню щонайменше $30 млрд додаткових інвестицій впродовж наступних чотирьох років через надання гарантій міжнародним фінансовим організаціям.
 

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