Фінансові новини
- |
- 03.02.24
- |
- 00:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці витратили тільки на легальні азартні ігри понад 83 мільярди за рік
23:41 02.02.2024 |
Безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли у 2023 році до 83 мільярдів гривень.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram із посиланням на доповідь Національного банку щодо "міскодингу" та тіньових фінансових операцій.
За його словами, цьому сприяли проведені Нацбанком перевірки банків та небанківських фінансових установ, які встановили численні порушення під час проведення операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.
За результатами таких перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких фінансових компаній.
"Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням "міскодингу". До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році)", - наголосив Гетманцев.
Водночас голова Комітету зауважив, що у сегменті безготівкових платежів досі присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:
* незаконної організації та проведення азартних ігор;
* легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;
* шахрайські схеми з використанням "фішингу";
* використання віртуальних активів для проведення "сірих"/ "тіньових" фінансових операцій.
Гетманцев додав, що для виправлення цієї ситуації НБУ пропонує підвищити вимоги до капіталу фінустанов та штрафи за порушення законодавства на платіжному ринку, а також певним чином обмежити платежі на час воєнного стану.
Скільки отримує держбюджет від азартних ігор?
Упродовж 2023 року до державного бюджету надійшло 10,4 млрд грн податків від грального бізнесу. Це в понад 50 разів більше, ніж у 2021 році та майже в 15 разів більше, ніж у 2022 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд ООН відхилив заперечення Росії і візьметься за справу щодо слів Путіна про «геноцид на Донбасі»
ТОП-НОВИНИ
|Гра Зеленського та Залужного: генерал зробив свій хід
|Технології, мобілізація, підготовка. Залужний оприлюднив принципи війни на 2024 рік
|Кабмін дозволив приватним компаніям виробляти всі види боєприпасів
|Уряд запроваджує оборонні закупівлі за рамковими угодами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Бізнес, який готовий інвестувати понад €12 мільйонів, отримає податкові пільги - Шмигаль
|Кабмін затвердив стратегію реформування закупівель
|Українці витратили тільки на легальні азартні ігри понад 83 мільярди за рік
|$25 мільярдів у 2025 році і $12 мільярдів у 2026-му: НБУ прогнозує скорочення допомоги від партнерів
|В Польщі з'явиться плавучий LNG-термінал. Gaz-System вибрала постачальника
|На Київщині з'явиться новий індустріальний парк: за три роки планують створити 650 робочих місць
|Нацбанк оцінив зростання ВВП України в IV кв.-2023 у 6,5% й очікує його прискорення в I кв.-2024 до 7,1%
Бізнес
|ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley
|280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів
|Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів
|Porsche представив новий Macan
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце