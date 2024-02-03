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$25 мільярдів у 2025 році і $12 мільярдів у 2026-му: НБУ прогнозує скорочення допомоги від партнерів

23:35 02.02.2024 |

Економіка

 

Нацбанк очікує, що міжнародна фінансова підтримка України зберігатиметься, хоча й у менших обсягах.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2024 року.

"Завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули 40,5 млрд дол.

Міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі. Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена в найближчі місяці", - йдеться у звіті.

За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд дол у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.

"У міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько 25 млрд дол у 2025 році і 12 млрд дол у 2026 році).

Водночас цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів. Прогнозується, що їхній обсяг коливатиметься в межах 37-42 млрд дол впродовж 2024-2026 років і буде достатнім для забезпечення курсової стійкості", - додали в НБУ.

Разом із внутрішніми ринковими залученнями міжнародна підтримка також дасть змогу профінансувати все ще значні фіскальні потреби уряду, прогнозує Нацбанк.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

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