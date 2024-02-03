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АНАЛІТИКА

На Київщині з'явиться новий індустріальний парк: за три роки планують створити 650 робочих місць

23:04 02.02.2024 |

Економіка

 

До реєстру індустріальних парків України внесено парк «Універсал Індастрі», який розташовано на території смт Рокитне Білоцерківського району Київської області.

Як передає Укрінформ, з посиланням на Мінекономіки, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 2 лютого 2024 року.

"Відповідно до концепції індустріального парку на площі 13,3 га буде створено близько 650 робочих місць у переробній промисловості. Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, машин і устаткування, харчових продуктів та іншої продукції", - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що на території нового індустріального парку буде вестись науково-технічна діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій. Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки мають скласти близько 735 млн грн.

Як повідомлялось, «Універсал Індастрі» став другим парком, включеним до реєстру індустріальних парків цього року та 75 у цьому переліку.
 

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