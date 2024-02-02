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АНАЛІТИКА

Бундестаг ухвалив держбюджет, допомога Україні - майже €7,6 мільярда

 

Депутати Бундестагу затвердили державний бюджет Німеччини на 2024 рік із видатками 477 млрд євро. Про це пише Bild.

На покриття видаткової частини бюджету Німеччина залучить додатково 39 млрд євро на борговому ринку.

Найбільша частина бюджету (175 млрд євро) дістанеться міністерству праці. Гроші використають на усунення прогалин у пенсійній системі та збільшення доходів громадян.

Друге місце за обсягом фінансування посіло міністерство оборони: його витрати збільшилися на 1,83 млрд євро проти попереднього року. Як мінімум 520 млн євро закладено на закупівлю військового обладнання, яке буде передано Україні. Загальна фінансова допомога Україні становитиме 8 млрд євро.

Крім звичайного оборонного бюджету в розмірі близько 52 млрд євро Міноборони також може розраховувати на гроші спеціального фонду для бундесверу.

"Завдяки цьому спеціальному фонду ми цього року отримаємо понад 73 млрд євро загальних витрат на озброєння. Це найбільша сума за всю історію. І вона продовжуватиме зростати, всі це знають", - цитує видання taggeschau міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Спочатку держбюджет Німеччини мали затвердити у грудні 2023 року. Однак рішення Федерального конституційного суду змусило уряд переглянути проєкт бюджету та внести до нього багато правок.

У результаті уряд домовилося про програму економії, яка включає, серед іншого, підвищення податку на квитки на пасажирські рейси та поступове скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизельне пальне для фермерів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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