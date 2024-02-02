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«Терпіння скінчилося». Польські фермери оголосили про нову блокаду кордону з Україною
14:35 02.02.2024 |
Польські фермери анонсували новий загальнонаціональний страйк. Він розпочнеться 9 лютого і триватиме до 10 березня. Ініціатором виступила незалежна профспілка фермерів "Солідарність". Повідомлення про це оприлюднено на сайті профспілки.
"Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти", - йдеться у заяві "Солідарності".
Фермери наголосили, що пасивність польської влади, декларації про співпрацю з Європейською комісією, заяви про дотримання всіх рішень ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України "не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк".
Акція протесту передбачає блокування всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також доріг та автомагістралей у всій країні. Страйк розпочнеться о 10:00 9 лютого.
31 січня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити на рік, до середини 2025 року, безмитний режим для експорту з України. Проте він буде не такий ліберальний, як попередні два роки, і враховує особливості фермерів ЄС та інших зацікавлених осіб.
Нові автономні торговельні заходи фактично передбачають запровадження квот на найчутливіші продукти: м'ясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита.
Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС.
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