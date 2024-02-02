Міноборони покликало продуктові мережі на тендери ЗСУ: буде нова система закупівель

Міністерство оборони запросило мережі супермаркетів до участі у тендерах ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ) на постачання харчів для армії.

Нову систему закупівель продуктів харчування, яка стартує з 1 квітня, репрезентували представникам 12 роздрібних мереж, повідомило міністерство.

Постачання від мереж - один із елементів нової системи закупівель, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів.

Головне завдання запропонованої моделі - "залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців".

"Нам потрібен однаковий стандарт якості. Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії", - зазначив заступник міністра Дмитро Кліменков.

Залучення великих продовольчих ритейлерів до тендерів Міністерства оборони на постачання продуктів уряд анонсував ще у лютому 2023 року. Участь мереж мала вгамувати пристрасті після скандалу навколо армійської їжі, зробити прозорою і конкурентною процедуру держзакупівель.

Утім, ажіотажу серед ритейлерів ініціатива влади не викликала. Представники мереж пояснювали це, зокрема, непередбачуваністю логістики та ціновими коливаннями на продукцію чи пальне тощо.

Крім того, бюджетні закупівлі - це контроль протягом наступних чотирьох-п'яти років. Це постійні перевірки, пояснення, кримінальні справи, репутаційні втрати.