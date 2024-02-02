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АНАЛІТИКА

В Україні оновили Класифікатор ІТ-професій: радянські назви вилучили

23:37 01.02.2024 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки оновили Класифікатор професій у сфері ІТ.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"ІТ-індустрія - одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж "спеціалісти з інформаційних технологій". Щоб бути up-to-date з галуззю, Мінцифра та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій", - йдеться в повідомленні.

Так, відомства додали близько 30 нових назв професій, які запропонував бізнес. Серед них - інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури тощо.

Також було оновлено назви 6 професій та вилучено 9 застарілих назв.

З оновленим Класифікатором можна ознайомитись за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
 

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