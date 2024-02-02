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В Україні запрацював Державний реєстр санкцій

 

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій, у якому - 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними.

Як передає Укрінформ, про це Рада національної безпеки і оборони України повідомляє у Фейсбуці.

"В Україні запрацював Державний реєстр санкцій. Його створено з метою надання безоплатного публічного доступу громадян до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів, щодо яких застосовані санкції. У реєстрі - 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України", - ідеться у повідомленні.

Згідно з рішенням РНБО, реєстр - це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів щодо яких застосовано санкції.

Джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також судові рішення про застосування санкцій.

"Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу", - зазначили у РНБО.

Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 36/2024 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій". Указ набрав чинності з дня його оприлюднення.

Контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію цим указом, покладено на Секретаря РНБО України.

Положення про Державний реєстр санкцій визначає порядок ведення та доступу до єдиного Державного реєстру санкцій, а також надання відомостей з нього.
 

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