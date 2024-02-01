Фінансові новини
- |
- 01.02.24
- |
- 20:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін обмежив націнку на дрони для ЗСУ і перевів закупівлі «Мавіків» на Prozorro
Кабінет Міністрів обмежив маржу постачальників безпілотників для Збройних Сил України, а також перевів закупівлі дронів на закритий модуль у системі Prozorro.
Відповідну постанову уряд ухвалив у четвер, 1 лютого, повідомив віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Маржа простими словами - це різниця між вартістю і собівартістю товару, у цьому випадку дронів. Умовно: дрон коштує 10 тисяч, його собівартість - 7 тисяч, тоді маржа буде 3 тисячі гривень, або 30%. Зараз під час закупівлі дронів у нас маржинальність 25%, у країнах НАТО - 17%", - розповів Федоров.
Він зауважив, що в ринкових умовах собівартість товару, а отже і маржа, може змінюватися.
"Тепер виробники мають уточнювати, як розраховували ціни, якщо прибуток перевищує 25%. Після перерахунку держава дає можливість або повернути різницю до бюджету, або допостачати дрони. Це прибирає потенційні ризики переплати під час закупівлі дронів, економить державні кошти та дає змогу закуповувати більше дронів", - пояснив Федоров.
Віцепрем'єр також повідомив, що іншою ухваленою сьогодні постановою Кабмін вирішив перевести закупівлю дронів у систему Prozorro.
Федоров уточнив, що це рішення стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice.
"Надаємо цим продавцям рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість. Закупівлі будуть швидкими та за вигідними цінами", - зазначив голова Мінфифри.
Він зауважив, що строки та місця поставок будуть закритими для широкого загалу з огляду на чутливість інформації.
"Як це працюватиме: замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію", - розповів Федоров.
Як повідомлялося, загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів.
Нагадаємо, що цього року надходження від ПДФО з доходів військових (96,3 млрд грн) буде спрямовано до спецфонду держбюджету для посилення обороноздатності країни:
* 45% для виробництва та закупівлі спецтехніки і обладнання (безпілотники, морські дрони) - Адміністрації Держспецзв'язку;
* 45% Мінстратегпрому для виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та для виготовлення продукції оборонного призначення;
* 10% Розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
ТОП-НОВИНИ
|Українські дрони потопили ракетний катер «Івановець»
|ЄС подолав опір Угорщини й погодив 50 млрд для України
|Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через декларування криптовалюти на десятки мільйонів гривень
|Стратегічна розбіжність. Чому на Заході не хочуть відставки Залужного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Кабмін обмежив націнку на дрони для ЗСУ і перевів закупівлі «Мавіків» на Prozorro
|Українці у 2023 року збільшили оплату картками на понад 40%
|Імпорт добрив в Україну відновлюється, проблем на митниці більше немає - УКАБ
|Протягом січня на більшості АЗК країни вартість пального зменшувалась
|Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка
|Українські промпідприємства в січні дещо поліпшили очікування перспектив ділової активності - Держстат
Бізнес
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)