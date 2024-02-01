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Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка
16:05 01.02.2024 |
Україна розраховує вже в березні отримати перший платіж від Євросоюзу в розмірі EUR4,5 млрд у межах схваленої Європейською радою в четвер програми Ukraine Facility, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
"Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами", - написала вона у фейсбуці.
Свириденко уточнила, що Європейська рада після схвалення в четвер має під час тріалогу з Єврокомісією та Європарламентом узгодити фінальні умови програми, після чого регламент Ukraine Facility буде затверджено Європарламентом на пленарній сесії, яка відбудеться 26-29 лютого.
Перша віцепрем'єрка наголосила, що програму створено за моделлю, за якою ЄС фінансує своїх членів, і нагадала, що в межах підготовки до Ukraine Facility українська сторона працювала над українським планом на виконання цієї програми.
"Коли Європарламент затвердить регламент, ми врахуємо його фінальні умови у плані. Наші консультації з європейськими партнерами тривають весь час з початку роботи над документом, і ми спільно завершимо його підготовку відповідно до прийнятої програми", - зазначила вона.
За словами Свириденко, після затвердження в уряді документ буде передано для розгляду Європейської комісії, а фінальне узгодження з боку ЄС дасть змогу незабаром запустити програму.
"Звісно, попереду ще чимало роботи. Бо для щоквартального отримання коштів ми матимемо виконувати індикатори плану. Та сьогодні ми точно можемо сказати, що стали ще на крок ближче до економічної стійкості у наступні чотири роки. Але головне - на крок ближче до європейської родини", - підсумувала перша віцепрем'єрка.
Як повідомлялося, Україна розраховує отримати на фінансування дефіциту держбюджету-2024 EUR18 млрд з Ukraine Facility, яка загалом виділяє EUR50 млрд на 2024-2027 рр., зокрема EUR39 млрд на фінансування бюджету.
Загальні потреби держбюджету-2024 України в зовнішньому фінансуванні Мінфін оцінює в $37 млрд.
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