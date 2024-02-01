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Українські промпідприємства в січні дещо поліпшили очікування перспектив ділової активності - Держстат
15:56 01.02.2024 |
Індикатор ділової впевненості в промисловості в Україні в січні 2024 року підвищився на 2,6 в. п. порівняно з груднем 2023 року - до "мінус" 11%, водночас у переробній промисловості він зріс на 3,9 в. п. - до "мінус" 11,8%, повідомили в Державній службі статистики.
Водночас індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловості не змінився порівняно з груднем-2023, зберігшись на нульовому рівні.
Як повідомлялося, очікування перспектив ділової активності 2023 року почали поліпшуватися із січня, коли індикатор ділової впевненості в промисловості зріс на 4,2 в. п. проти грудня-2022 - до "мінус" 14,2% (у переробній - на 7 в. п., до "мінус" 14%), а проти квітня він покращився до "мінус" 5,5% ("мінус" 4%).
Однак уже в травні він знизився до "мінус" 6,8% і "мінус" 5%, відповідно, й протягом червня-грудня продовжив знижуватися.
Індикатор ділового клімату в промисловості з грудня 2022 року, коли він становив "мінус" 1,4% (у переробній також), проти квітня 2023 року зріс до 0,6% (у переробній - до 0,7%), однак проти листопада-грудня знизився до нульової позначки.
Держстат нагадує, що складові для розрахунків цих індикаторів мають сезонно скориговані значення балансів, сформованих на основі поданих підприємствами звітів. Зокрема, оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попиту) в промисловості в січні становила "мінус" 44%, у переробній - "мінус" 47%, знизившись, відповідно, на 2 в. п. і 3 в. п. проти грудня-2023.
Водночас січневі очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці суттєво покращилися - у промисловості вони підвищилися до нульової позначки порівняно з "мінус" 9% у грудні-2023, у переробній - до "мінус" 1% ("мінус 14%).
Як повідомлялося, найкраще значення у 2023 році цей показник мав у квітні-2023 року, сягнувши +10% у промисловості та +17% - у переробній.
Оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в січні становила відповідно "мінус" 11% і "мінус" 12% (на 1 в. п. гірше, ніж у грудні-2023); оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці - "мінус" 6% і "мінус" 3% (у грудні "мінус" 2% і "плюс" 1%); оцінка поточного обсягу експортного попиту - "мінус" 29% і "мінус" 38% (у листопаді відповідно "мінус" 30% і "мінус" 38%).
За даними статвідомства, забезпеченість замовленнями підприємств, як і раніше, в середньому на чотири місяці.
Як деталізує Держстат, виходячи з результатів опитування промпідприємств у січні, зростання відпускних цін на продукцію в найближчі три місяці (січні-березні) очікують 33% опитаних підприємств промисловості порівняно з 31% у грудні, зниження - 2%; у переробній промисловості, відповідно, 26% опитаних і 4%.
Водночас 21% опитаних промпідприємств очікують у січні-березні 2024 року зниження обсягів виробленої продукції (у грудні очікували зниження в грудні-лютому 40%) і 21% очікують зростання (проти 8% опитаних у грудні).
У переробній промисловості зростання виробництва очікують 20%, зниження - 22% опитаних (у грудні відповідно 30% і 16%).
Зменшення кількості працівників у найближчі три місяці очікують 16% опитаних промпідприємств, збільшення - 6%, тоді як у грудні цей показник становив, відповідно, 29% і 2%.
За попередні три місяці (жовтень-грудень 2023 р.) 28% промпідприємств відзначили зростання обсягів виробництва, тоді як зниження - 29%, а поточний обсяг замовлень на виробництво (попит) вищий від норми відзначив лише 1%, тоді як 39% - нижчий за норму і 60% - нормальний для сезону.
Основним чинником, що стримує виробництво, як і раніше, залишається недостатній попит - його в першому кварталі поточного року передбачають близько 40% опитаних промпідприємств. Крім того, зросла частка опитаних підприємств, які вважають таким чинником нестачу робочої сили - до майже 23% порівняно з 18% у четвертому кварталі 2023 року.
Завантаженість виробничих потужностей промпідприємств на початок поточного кварталу становила 63,4% (на 0,5 в. п. більше, ніж на початок попереднього кварталу).
Серед опитаних Держстатом у січні поточного року 1009 промислових підприємств 50 становили підприємства добувної промисловості, 798 - переробної, 98 - постачальники енергоресурсів, 63 - компанії водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
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