У січні держбюджет отримав ₴47,3 мільярда митних платежів

Надходження митних платежів до державного бюджету України у січні 2024 року становили 47,3 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба.

«Завдяки стійкості вітчизняного бізнесу, який попри важкі часи продовжує свою діяльність і будує плани на майбутнє, відновленню повноцінного функціонування пунктів пропуску на західному кордоні та злагодженій роботі митних органів, у січні 2024 року до державного бюджету України перераховано 47,3 млрд грн митних платежів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця сума на 11 млрд грн чи на 30,3% перевищила очікувані надходження до державної скарбниці.

Серед основних чинників, які позитивно вплинули на стан наповнення бюджету: розблокування пунктів пропуску на західному кордоні України, що сприяло збільшенню їхньої пропускної спроможності (за січень здійснено пропуск 100 270 транспортних засобів, що на 2010 більше, ніж у грудні 2023 року), скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення (середній час у січні становив 94 хв.) та сплата відстрочених митних платежів та інше.

Як повідомлялось, у січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.