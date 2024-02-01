Пенсійний фонд направив на соцвиплати у січні ₴65,1 мільярда

Пенсійний фонд України завершив фінансування соціальних виплат у січні.

Про це повідомила пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат у січні 2024 року завершено», - йдеться у повідомленні.

Загалом на соціальні виплати спрямовано 65,1 млрд грн. З них на пенсійні виплати - 57,8 млрд грн, на виплату житлових субсидій та пільг - 4,7 млрд грн, на страхові виплати - 2,6 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,5 млрд грн.

Крім того, органи Пенсійного фонду у минулому місяці надали 1,2 млн послуг за зверненнями громадян.

Як повідомляв Укрінформ, Україна має резерв коштів, який дозволить вчасно здійснювати соціальні виплати населенню незалежно від рішення щодо фінансової допомоги з боку ЄС та інших міжнародних партнерів.