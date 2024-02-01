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АНАЛІТИКА

У 2023 році українське виробництво БПЛА суттєво масштабовано: понад 200 компаній працюють на ринку

 

Протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА, загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, що займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони з посиланням на зустрічі з виробниками БПЛА, організованій Brave1, в які взяв участь міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що наразі 67 моделей українських БпЛА отримали кодифікацію від міноборони, а 58 - держконтракт.

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV - розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", - сказав Умєров.

Крім того, під час зустрічі представники понад 120 компаній мали змогу напряму поспілкуватися з усіма керівниками галузі - Міністерством оборони, Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Агенцією оборонних закупівель, Центральним управління безпілотних систем ГШ ЗСУ.

Додається, що плани на 2024 рік - в рази збільшити кількість дронів на фронті. "Агенція оборонних закупівель" вже зараз укладає довгострокові контракти.
За матеріалами: Економічна правда
 

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