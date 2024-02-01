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АНАЛІТИКА

Обсяг експорту Україною IT-послуг у 2023 р. скоротився на 8,5% - профільна асоціація

14:31 01.02.2024 |

Економіка

 

Обсяг експорту IT-послуг з України 2023 року впав до рівня 2021 року, скоротившись на 8,5%, або $622 млн порівняно з показником 2022 року - до $6,7 млрд, повідомила асоціація IT Ukraine з посиланням на дані Нацбанку України.

"Експорт ІТ-послуг у 2023 році впав як в обсягах, так і в частці загального експорту України. За результатами 2023 року ІТ-індустрія забезпечила надходження в українську економіку $6,7 млрд, що на 8,5%, або $622 млн, менше за показник 2022 року. Падіння експорту відбулося до рівня 2021 року, коли він становив $6.8 млрд, 2020-го - $5 млрд", - ідеться в повідомленні асоціації.

У грудні 2023 року спостерігалося зростання обсягу експорту IT-послуг на 8,3% ($611 млн), як порівняти з попередніми місяцями, але воно було пов'язане з фіналізацією проєктів і не вплинуло на консолідовані результати, зазначили в IT Ukraine.

Частка IT в загальному експорті послуг з України у 2023 році також скоротилася і становить 42% проти 45,3% у 2022 році.

Водночас експорт комп'ютерних послуг залишається найбільшим серед інших експортованих галузей України, наголосили в асоціації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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