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Україна остаточно повернула в держвласність «трубу Медведчука»
10:56 01.02.2024 |
Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", відому як "труба Медведчука".
Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль у Telegram.
Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність.
Однак цього не сталося і протягом багатьох років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".
ФДМУ намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід.
За результатами розслідування, ВАКС заарештував актив, з 2021 року він перейшов в управління АТ "Укртранснафта".
Також у 2021 році ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід. "У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно", - додав Коваль.
Наразі проводиться реєстрація права власності держави на трубопровід.
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