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АНАЛІТИКА

Попит на нові авто у січні зріс майже вполовину

10:55 01.02.2024 |

Економіка

 

Упродовж січня 2024 року в Україні реалізували близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас від показника довоєнного січня 2021 року, попит на нові легковики відстає на 24%, майже аналогічний обсяг продажів січневий ринок демонстрував у 2017 році.

Найпопулярнішою маркою була японська Toyota - 764 авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових "Тойот" в Україні збільшилась на 31%.

Другою за популярністю маркою стала Renault - 504 одиниці. Отже, французька марка покращила свій минулорічний показник у 2,6 раза.

Третє місце в рейтингу має Volkswagen - 476 одиниць (+133%), четверте - Skoda із 312 одиницями (+33%). Замикає п'ятірку лідерів січня Nissan з результатом 188 авто, що у 4,6 раза більше, ніж торік.

Також до топ-10 місяця увійшли: Hyundai - 177 одиниць (+11%); Suzuki - 160 (-13%); Peugeot - 159 (+657%); Lexus - 151 (+66%) та Mazda - 149 одиниць (+54%).

Бестселером січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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