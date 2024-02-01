Україна отримала $390 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку INSPIRE і ARISE

Державний бюджет України отримав близько $390 млн від Японії в рамках проєктів Світового банку, спрямованих на соціальний захист і відновлення сільського господарства, ідеться в повідомленні Мінфіну ввечері в середу.

Згідно з ним, фінансова допомога Японії в січні складається з грантової частини коштів на суму $89,8 млн у межах проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE) і частини коштів позики в розмірі $300 млн у межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

"Вдячний Світовому банку та уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема, у сфері відновлення та соціальної допомоги", - наведено в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін нагадав, що проєкт INSPIRE фінансується коштом позики Світового банку в розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) за підтримки уряду Японії та спрямований на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час і після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення і в майбутньому.

Метою проєкту ARISE є підтримка доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

