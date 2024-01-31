Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Доходи держбюджету зросли у січні на 7%, – Мінфін

20:27 31.01.2024 |

Економіка

 

У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 7% або на 7,4 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, за підсумками січня надходження платежів від Державної податкової служби, становили 60,2 млрд грн (+24,4 млрд грн до січня 2023 року), в тому числі:

* 34,6 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 44,4 млрд, відшкодовано - 9,8 млрд грн);
* 12,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
* 8 млрд грн - акцизний податок;
* 3,5 млрд грн - рентна плата;
* 1,9 млрд грн - податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,3 млрд грн (+20,7 млрд грн до січня 2023 року).

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 120,9% (+19,3 млрд грн), у тому числі:

* Державна податкова служба - 112,4% (+6,6 млрд грн);
* Державна митна служба - 130,2% (+11 млрд грн).

В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 147 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 31,3 млрд грн (станом на 31 січня) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5627
  0,3119
 0,82
EUR
 1
 40,7067
  0,3778
 0,92

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7152  0,07 0,17 38,2591  0,08 0,22
EUR 40,9304  0,07 0,17 41,7030  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,33 0,86 37,5900  0,31 0,82
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес