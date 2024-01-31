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АНАЛІТИКА

Бізнес забракував урядові законопроєкти про реформу БЕБ

 

Європейська Бізнес Асоціація виступила проти урядових законопроєктів №10439 та №10440 щодо реформування БЕБ у нинішніх редакціях. Асоціація пропонує доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

Асоціація зазначила, що у понеділок у Раді зареєстрували урядові законопроєкти №10439 та №10440 щодо реформування Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Асоціація вже кілька років наголошувала на необхідності перезавантаження БЕБ з метою підвищення ефективності його роботи та нівелювання корупційних ризиків, які можуть виникати у роботі даного державного органу, на якого покладають функції боротьби з економічною злочинністю і контрабандою.

Зокрема, спільнота акцентувала, що відбір на ключові посади БЕБ має здійснюватися на конкурсних засадах, вкрай важливим та першочерговим є призначення ефективного керівника, який, власне, і буде далі формувати команду. В той же час, після оновлення посадового складу БЕБ на конкурсній основі всі кримінальні провадження в економічній сфері мають бути передані до БЕБ (адже наразі ними можуть займатись усі правоохоронні органи).

Водночас, саме аналітична робота мала б стати рушійною силою розвитку боротьби з економічною злочинністю в Україні та дати можливість виявляти кримінальні правопорушення на ранніх стадіях та запобігати їм, тощо", - йдеться у позиції ЄБА.

В асоціації вважають, що урядовий законопроєкт №10439, на переконання бізнесу, не спрямований на перезавантаження БЕБ, оскільки зберігає усі норми документу, який намагалися зареєструвати ще у вересні 2023 року.

Зокрема, не визначено, коли має бути сформована оновлена команда БЕБ після обрання керівника, коли і чи має взагалі відбуватись переатестація старих працівників, тощо, додає ЄБА.

За словами асоціації, бізнес-спільнота не зовсім підтримує і законопроєкт №10440, оскільки буде досить важко втілити в життя деякі норми (зокрема, щодо залучення Ради бізнес-омбудсмена до обшуків та виїмки в провадженнях БЕБ).

"Крім того, деякі норми дублюють або суперечать іншим (наприклад, не залучення представників інших правоохоронних органів до проведення слідчих дій), тощо", - йдеться у позиції асоціації.

За словами експертів асоціації, проєкт закону повинен передбачати: обрання нового директора БЕБ за участю міжнародних партнерів за процедурами обрання керівників антикорупційних органів.

Також комісія з проведення конкурсу має вносити пропозицію для премʼєр-міністра України стосовно одного, а не трьох кандидатів на посаду директора БЕБ задля уникнення можливого політичного впливу на таке призначення.

"Разом з цим, на думку представників бізнесу, необхідною є переатестація всіх працівників БЕБ після обрання нового директора БЕБ, робота БЕБ має фокусуватись суто на аналітичних функціях, всі економічні злочити (після реформування) мають бути в компетенції БЕБ, тощо", - додали в ЄБА.

Бізнес звернувся до голови Верховної Ради і просить не голосувати за перераховані законопроєкти у такій редакції, а доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1, які реально зможуть перезавантажити БЕБ, враховуючи пропозиції бізнесу і міжнародних партнерів.

"Дуже сподіваємось, що голос бізнесу буде почуто, а законопроєкт, який вирішувати питання тиску на бізнесу таки напрацьовано. ЄБА готова ще раз поділитись своїми пропозиціями та долучитись до розробки оновленого тексту", - йдеться у заяві.
За матеріалами: Економічна правда
 

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