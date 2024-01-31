Фінансові новини
- |
- 31.01.24
- |
- 21:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кишинів підписав угоду про будівництво автомагістралі, яка з&aposєднає ЄС з Молдовою та Україною
17:03 31.01.2024 |
Молдова підписала у вівторок угоду з Європейським інвестиційним банком щодо попереднього техніко-економічного оцінювання та техніко-економічних досліджень, необхідних для реалізації проєкту будівництва автомагістралі Ясси-Унгени-Кишинів-Одеса.
Про це повідомляє Euractiv, передає Укрінформ.
"Автомагістраль Унгени-Кишинів-Одеса з'єднає регіональні економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку, наближаючи Молдову до ЄС на інфраструктурному рівні", - заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.
За його словами, попереднє техніко-економічного оцінювання має бути завершене до кінця 2024 року, а техніко-економічне обґрунтування, як очікується, буде завершене до кінця 2025 року.
Як повідомляв Укрінформ, Європейський інвестиційний банк ухвалив кредит для Молдови на €41,2 млн для вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів країни, зокрема, залізничного сполучення. Цей кредит буде доповнений грантом від ЄС на суму €12 млн, що будуть використані для розвитку «коридорів солідарності» на кордонах з Україною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму
|Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
|Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прибула в Україну
|Заборона виїзду та арешт активів. Як українців хочуть карати за відмову прийти в ТЦК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Доходи держбюджету зросли у січні на 7%, – Мінфін
|Хто та скільки вирощує: В Україні почали готувати реєстр виробників коноплі
|Бізнес забракував урядові законопроєкти про реформу БЕБ
|Кишинів підписав угоду про будівництво автомагістралі, яка з&aposєднає ЄС з Молдовою та Україною
|Нафта прискорила падіння, Brent біля $82,1 за барель
|Частка агропродукції в загальному експорті України зросла до 62% - ІАЕ
Бізнес
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы