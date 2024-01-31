Кишинів підписав угоду про будівництво автомагістралі, яка з&aposєднає ЄС з Молдовою та Україною

Молдова підписала у вівторок угоду з Європейським інвестиційним банком щодо попереднього техніко-економічного оцінювання та техніко-економічних досліджень, необхідних для реалізації проєкту будівництва автомагістралі Ясси-Унгени-Кишинів-Одеса.

Про це повідомляє Euractiv, передає Укрінформ.

"Автомагістраль Унгени-Кишинів-Одеса з'єднає регіональні економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку, наближаючи Молдову до ЄС на інфраструктурному рівні", - заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.

За його словами, попереднє техніко-економічного оцінювання має бути завершене до кінця 2024 року, а техніко-економічне обґрунтування, як очікується, буде завершене до кінця 2025 року.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський інвестиційний банк ухвалив кредит для Молдови на €41,2 млн для вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів країни, зокрема, залізничного сполучення. Цей кредит буде доповнений грантом від ЄС на суму €12 млн, що будуть використані для розвитку «коридорів солідарності» на кордонах з Україною.