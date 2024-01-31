Частка агропродукції в загальному експорті України зросла до 62% - ІАЕ

У 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62% порівняно з 53% 2022 року.

Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Микола Пугачов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу інституту.

Він зазначив. що характерною рисою минулого року для вітчизняного аграрного сектору економіки стало сповільнення темпів зниження обороту зовнішньої торгівлі. Якщо у 2022 році проти 2021 року в результаті скорочення як експорту, так і імпорту, він зменшився на суму в понад 6 млрд дол. США, то торік відносно 2022 року оборот імпортно-експортних операцій зменшився на 0,7 млрд. дол. США.

Згідно з даними Державної митної служби України, за підсумками 2023 року Україна експортувала агропродовольства (групи 1-24 УКТЗЕД, а також казеїн, альбуміни, шкури, хутро, вовна та ін.) на суму 22,1 млрд дол. США. І хоча показник 2023 року на 21% менше рекорду 2021 року у 27,9 млрд дол. США, він став п'ятим за часів незалежності України.

За словами Пугачова, навіть в умовах війни вітчизняні експортери продовжують ставити рекорди за обсягами поставок сільгосппродукції на зарубіжні ринки. Зокрема, за підсумками календарного 2023 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту заморожених ягід та інших фруктів - 87 тис. т, який перевищив рекорд 2022 року в обсязі у 84 тис. т.

Загалом ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові культури, олії та жири, різні олійні, залишки харчової і переробної промисловості, а також м'ясо та субпродукти.

Науковець зауважив, що загальносвітова тенденція зниження світових цін на продовольство вплинула й на доходи українських експортерів, адже в сегментах м'яса, зерна та олій при зростанні кількісних обсягів закордонних продажів фіксувалось одночасне зниження виручки. Характерною рисою 2023 року стало значне збільшення обсягів поставок за кордон вітчизняних цукру та кондитерських виробів з нього. Загалом на ці види агропродукції припало 89% вартісних обсягів галузевого експорту.

Пугачов наголосив, що 2024 рік, незважаючи на триваючу війну й активні бойові дії, а також збереження всіх основних підприємницьких ризиків, цілком може закріпити позитивні системні напрацювання, які здійснив агропродовольчий сектор.

Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році Україна експортувала агропродовольства на суму 23,6 млрд дол. США, що на 15% менше рекордного показника 2021 року у 27,9 млрд дол. США.