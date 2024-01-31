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Народжуваність в Україні впала на третину від початку повномасштабної війни
У 2023 році в Україні народилося 187,3 тисячі дітей, що на 32% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році народилося 273,7 тисячі немовлят.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Мін'юсту.
Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалось на 6-7% менше дітей.
Утім, у перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась - аж на 25%, до 206 тисяч дітей. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько пів мільйона дітей на рік.
Найбільший спад народжуваності у 2023 році, не враховуючи тимчасово окуповані території та території бойових дій, зафіксовано у Києві - 19 979 малюків. Це на 33% менше, ніж у 2021 році.
Попри це, у столиці наразі все ще народжується найбільше маленьких українців. На другому місці Львівщина - 16 638 новонароджених торік, на третьому - Дніпропетровщина - 14 433 новонароджених.
Варто зазначити, що у порівнянні з першим роком повномасштабної війни, торік побільшало малюків також на прифронтових Миколаївщині (+5%) та Харківщині (+3%). А найбільший спад народжуваності - 18% - зафіксовано на Полтавщині.
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