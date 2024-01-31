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В Україні хочуть підвищити тарифи для деяких водоканалів
09:01 31.01.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила для обговорення двоетапну зміну тарифів на водопостачання та водовідведення низки водоканалів.
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський наголосив, що зараз рішення про зміну тарифів не приймається остаточно, а лише виноситься на обговорення.
Зокрема, оптовий тариф на водопостачання пропонується змінити таким чином (за 1 кубометр без ПДВ):
* КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород» - 10,63 грн із 1 квітня; 11,88 грн - із 1 липня;
* «Львівводоканал» - 8,11 грн із 1 квітня; 9,02 грн - із 1 липня;
* «Івано-Франківськводоекотехпром» - 4,69 грн із 1 квітня; 5,85 грн - із 1 липня;
* «Чернівціводоканал» - 9,06 грн із 1 квітня; 10,26 грн - із 1 липня;
* «Дрогобичводоканал» - 12,95 грн із 1 квітня; 15,64 грн - із 1 липня.
Пропоновані зміни оптового тарифу на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):
* КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород» - 11,97 грн із 1 квітня; 13,25 грн - із 1 липня;
* «Львівводоканал» - 2,64 грн із 1 квітня; 2,74 грн - із 1 липня;
* «Тернопільводоканал» - 11,57 грн із 1 квітня; 13,19 грн - із 1 липня;
* «Івано-Франківськводоекотехпром» - 3,71 грн із 1 квітня; 4,35 грн - із 1 липня;
* «Дрогобичводоканал» - 3,64 грн із 1 квітня; 4,75 грн - із 1 липня.
Тариф на водопостачання для інших споживачів пропонується змінити таким чином (за 1 кубометр без ПДВ):
* КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород» - 26,59 грн із 1 квітня; 30,36 грн - із 1 липня;
* «Львівводоканал» - 17,14 грн із 1 квітня; 20,02 грн - із 1 липня;
* «Івано-Франківськводоекотехпром» - 11,75 грн із 1 квітня; 16,30 грн - із 1 липня;
* «Тернопільводоканал» - 17,33 грн із 1 квітня; 26,04 грн - із 1 липня;
* «Чернівціводоканал» - 19,87 грн із 1 квітня; 23,78 грн - із 1 липня;
* «Дрогобичводоканал» - 28,57 грн із 1 квітня; 38,15 грн - із 1 липня;
* «Луцькводоканал» - 11,17 грн із 1 квітня; 13,70 грн - із 1 липня.
Пропоновані зміни тарифу на водовідведення для неоптових споживачів (за 1 кубометр без ПДВ):
* КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород» - 15,35 грн із 1 квітня; 18,27 грн - із 1 липня;
* «Львівводоканал» - 8,52 грн із 1 квітня; 10,27 грн - із 1 липня;
* «Тернопільводоканал» - 19,11 грн із 1 квітня; 22,42 грн - із 1 липня;
* «Івано-Франківськводоекотехпром» - 13,46 грн із 1 квітня; 16,38 грн - із 1 липня;
* «Чернівціводоканал» - 7,54 грн із 1 квітня; 10,52 грн - із 1 липня;
* «Дрогобичводоканал» - 11,52 грн із 1 квітня; 15,61 грн - із 1 липня;
* «Луцькводоканал» - 15,62 грн із 1 квітня; 19,17 грн - із 1 липня.
Зазначається, що причиною зміни тарифів є зростання витрат на електроенергію, витрат на оплату праці з 1 липня 2024 року, витрат на амортизацію тощо. При цьому тарифи водоканалів востаннє змінювалися на початку 2022 року.
Як повідомлялося, у червні 2023 року НКРЕКП встановила нові тарифи на воду для 33 водоканалів та «Укрзалізниці». Середньозважене зростання становило 32%.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це рішення не було погоджено з урядом, і доручив розпочати додаткові консультації з його перегляду. Міненерго назвало рішення необґрунтованим, тоді як водоканали закликали підвищити тарифи задля стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання всіх технологічних процесів.
На початку липня 2023 року НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.
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