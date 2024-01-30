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«єРобота»: Держава витратила 6,5 мільярда на гранти для розвитку бізнесу
17:37 30.01.2024 |
У межах програми "єРобота" держава інвестувала понад 6,5 млрд грн у розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 січня.
За словами Шмигаля, наразі 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис. робочих місць.
Також близько 3,3 млрд грн грантових коштів було спрямовано переробним підприємствам. Як відзначив прем'єр-міністр, це збільшує частку доданої вартості в українській продукції та змінює структуру експорту.
Шмигаль додав, що в державному бюджеті закладено понад 40 млрд грн на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки.
"Від початку повномасштабної війни ми суттєво модернізували програму "5-7-9" та переорієнтували її на середній та малий бізнес. За цією програмою вже видали підприємцям понад 45 тис. доступних кредитів на суму 182,6 млрд грн", - зауважив очільник уряду.
Крім того, минулого року завдяки інструменту державних гарантій на портфельній основі було видано 13,6 тис. кредитів на майже 45 млрд грн.
Раніше Шмигаль заявляв, що розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми "єРобота" у 2024 році.
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