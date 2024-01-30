Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«єРобота»: Держава витратила 6,5 мільярда на гранти для розвитку бізнесу

17:37 30.01.2024 |

Економіка

 

У межах програми "єРобота" держава інвестувала понад 6,5 млрд грн у розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 січня.

За словами Шмигаля, наразі 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис. робочих місць.

Також близько 3,3 млрд грн грантових коштів було спрямовано переробним підприємствам. Як відзначив прем'єр-міністр, це збільшує частку доданої вартості в українській продукції та змінює структуру експорту.

Шмигаль додав, що в державному бюджеті закладено понад 40 млрд грн на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки.

"Від початку повномасштабної війни ми суттєво модернізували програму "5-7-9" та переорієнтували її на середній та малий бізнес. За цією програмою вже видали підприємцям понад 45 тис. доступних кредитів на суму 182,6 млрд грн", - зауважив очільник уряду.

Крім того, минулого року завдяки інструменту державних гарантій на портфельній основі було видано 13,6 тис. кредитів на майже 45 млрд грн.

Раніше Шмигаль заявляв, що розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми "єРобота" у 2024 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8746
  0,0116
 0,03
EUR
 1
 41,0845
  0,0803
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7804  0,02 0,06 38,3439  0,02 0,05
EUR 41,0000  0,02 0,05 41,7930  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8800  0,03 0,08 37,9000  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес