Фінансові новини
- |
- 30.01.24
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У податковій розповіли, до кого нагрянуть із перевірками цього року
13:42 30.01.2024 |
З 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені зокрема компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, та компанії, що надають фінансові послуги. Про це інформує Головне управління ДПС у Київській області.
До плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені:
→ виробники й продавці підакцизної продукції;
→ гральний бізнес;
→ компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;
→ нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.
Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:
→ рівень сплати податку на прибуток менший за 50% у галузі;
→ рівень сплати ПДВ менший за 50% у галузі;
→ виплата зарплати менше середньої у галузі;
→ дебіторська заборгованість удвічі більша за кредиторську;
→ річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат - понад 75% суми річного доходу.
Податківці також зазначили, що під час формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у відповідній галузі за дев'ять місяців 2023 року; рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом - юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев'ять місяців 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Зеленського допустили участь Росії у зустрічах щодо формули миру
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Нафта слабо дорожчає, Brent близько $82,5 за барель
|Умови надання компенсації за програмою «єВідновлення» можуть змінити
|Пенсії без ідентифікації в Україні платитимуть тільки до 31 березня
|Виплати ВПО, крім деяких категорій, скасували з 1 березня
|Кабмін пролонгував до 31 березня 2025 року раніше отримані аграріями кредити
|У податковій розповіли, до кого нагрянуть із перевірками цього року
Бізнес
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы
|Британське агентство попереджає про загрозу «зразкових» фішингових листів від ШІ
|Технологія AMD Fluid Motion Frames обіцяє на 97% більшу частоту кадрів у 1080p з новими драйверами Radeon
|Автомобіль Apple: реліз відкладений до 2028 року, безпілотне керування значно обмежене – Марк Гурман
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор