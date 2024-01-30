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У податковій розповіли, до кого нагрянуть із перевірками цього року

13:42 30.01.2024 |

Економіка

 

З 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені зокрема компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, та компанії, що надають фінансові послуги. Про це інформує Головне управління ДПС у Київській області.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені:

→ виробники й продавці підакцизної продукції;
→ гральний бізнес;
→ компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;
→ нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.

Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:

→ рівень сплати податку на прибуток менший за 50% у галузі;
→ рівень сплати ПДВ менший за 50% у галузі;
→ виплата зарплати менше середньої у галузі;
→ дебіторська заборгованість удвічі більша за кредиторську;
→ річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат - понад 75% суми річного доходу.

Податківці також зазначили, що під час формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у відповідній галузі за дев'ять місяців 2023 року; рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом - юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев'ять місяців 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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