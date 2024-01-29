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На кордоні Угорщини й України відкриють новий прикордонний перехід, планують побудувати міст через Тису - Сіярто
20:06 29.01.2024 |
На кордоні Угорщини й України буде відкрито новий прикордонний перехід, також планують побудувати новий міст через Тису, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
"Цього вже майже досягнуто. Ми відкриємо новий прикордонний перехід на кордоні Угорщини та України. А це означає, що ми зможемо полегшити роботу на тих КПП, які є", - сказав Сіярто на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою та главою Офісу президента Андрієм Єрмаком в Ужгороді в понеділок.
Крім того, як повідомив Сіярто, домовилися про розширення автомобільних і залізничних переїздів у Берегшурані та Загоні, а також про спільну ціль - будівництво нового мосту через Тису.
"Я подякував українським колегам за те, що вони за останні два роки гарантували нам надійний транзитний маршрут постачання сирої нафти. Я попросив, щоб це збереглося, і попросив українських колег забезпечити правильні умови роботи угорських компаній, що є на українському ринку", - додав міністр.
Сіярто наголосив, що мета візиту до Ужгорода - відновлення довіри у двосторонніх відносинах між Угорщиною та Україною, і зазначив, що "вдалося зробити кроки в цьому напрямі".
Як повідомлялося, 29 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели переговори в Ужгороді.
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