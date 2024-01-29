У власника Concorde Capital Мазепи з'явилося нове родовище бурштину

Бізнесмен Ігор Мазепа разом із колишнім депутатом Рівненської облради Юрієм Благодиром у жовтні 2023 року став власником компанії "Санкамян" з ліцензією на видобування бурштину на Томашгородському родовищі в Рівненській області. На це звернуло увагу профільне видання Nadra.info після публікації в Голосі України матеріалу про запуск робіт на Томашгородському родовищі компанією "Сонячне ремесло".

Виявилося, що Сонячне ремесло - це нова назва фірми "Санкамян".

Мазепа і Благодир купили Санкамян у жовтні 2023 року. Їхній третій партнер - громадянин Китаю Ванг Чжикай. 18 січня, у день затримання Мазепи за підозрою в незаконній забудові лівобережної захисної дамби Київського водосховища, назву компанії змінили на Сонячне ремесло.

Томашгородське родовище має площу 458 га і на ньому ще не видобували бурштин. Воно розташоване за чотири кілометри на північний захід від міста Томашгород.

Фірма "Санкамян" отримала погодження Рівненської облради на видобуток бурштину ще у 2016 році. У січні 2020 року компанія подала заяву до Держгеонадр на отримання спецдозволу без проведення аукціону, але у Міністерства енергетики та захисту довкілля були зауваження, тому спецдозвіл видали тільки після рішення суду.

Спецдозвіл на користування надрами надали в липні 2022 року на 20 років - до липня 2042 року.

Ігор Мазепа та Юрій Благодир разом із Галиною Симхою контролюють ТОВ "Центр Сонячне Ремесло". Ця компанія видобуває бурштин родовища "Володимирець Східний" у Рівненській області і посідає перше місце в Україні за обсягом легального видобутку.

