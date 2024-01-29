Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У власника Concorde Capital Мазепи з'явилося нове родовище бурштину

17:32 29.01.2024 |

Економіка

 

Бізнесмен Ігор Мазепа разом із колишнім депутатом Рівненської облради Юрієм Благодиром у жовтні 2023 року став власником компанії "Санкамян" з ліцензією на видобування бурштину на Томашгородському родовищі в Рівненській області. На це звернуло увагу профільне видання Nadra.info після публікації в Голосі України матеріалу про запуск робіт на Томашгородському родовищі компанією "Сонячне ремесло".

Виявилося, що Сонячне ремесло - це нова назва фірми "Санкамян".

Мазепа і Благодир купили Санкамян у жовтні 2023 року. Їхній третій партнер - громадянин Китаю Ванг Чжикай. 18 січня, у день затримання Мазепи за підозрою в незаконній забудові лівобережної захисної дамби Київського водосховища, назву компанії змінили на Сонячне ремесло.

Томашгородське родовище має площу 458 га і на ньому ще не видобували бурштин. Воно розташоване за чотири кілометри на північний захід від міста Томашгород.
Фірма "Санкамян" отримала погодження Рівненської облради на видобуток бурштину ще у 2016 році. У січні 2020 року компанія подала заяву до Держгеонадр на отримання спецдозволу без проведення аукціону, але у Міністерства енергетики та захисту довкілля були зауваження, тому спецдозвіл видали тільки після рішення суду.

Спецдозвіл на користування надрами надали в липні 2022 року на 20 років - до липня 2042 року.

Ігор Мазепа та Юрій Благодир разом із Галиною Симхою контролюють ТОВ "Центр Сонячне Ремесло". Ця компанія видобуває бурштин родовища "Володимирець Східний" у Рівненській області і посідає перше місце в Україні за обсягом легального видобутку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8862
  0,1051
 0,28
EUR
 1
 41,0042
  0,0525
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7585  0,09 0,25 38,3235  0,09 0,23
EUR 41,0219  0,10 0,24 41,8458  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8500  0,11 0,29 37,8667  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес