Канада допоможе відновити 19 українських громад

Канада допоможе відбудовувати 19 українських громад з семи областей. Про укладання відповідного меморандуму розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк.

За її словами, меморандум підписали в межах ініціативи CLIR - спільна ініціатива України і посольства та уряду Канади, мета якої - зробити так, щоб відбудова стосувалася не тільки інфраструктури й економіки, а також соціальних послуг, які надаються на рівні громад.

"Інклюзивний простір, інклюзивна економіка, відбудова за принципами безбар'єрності, доступність фізичного простору для всіх груп громадян - принципи, які сьогодні зафіксовані на всіх рівнях відбудови як загальнообов'язкові. Саме тому нові планувальні документи повинні відповідати принципам безбар'єрності та інклюзивності", - наголосила парламентарка.

Шуляк додала: в межах продовження реформи децентралізації у 2024 році місцеве самоврядування долучатимуть до створення місцевих планів і цільових програм з безбар'єрності.

"Йдеться про формування конкретних рекомендацій для закладів громадського харчування, торговельних об'єктів, інших громадських місць. На них зможе орієнтуватися бізнес для того, щоб створити більш доступний та інклюзивний простір", - пояснила Шуляк.

Вона нагадала, що приклади запровадження принципів інклюзивності та безбар'єрності вже є у сфері містобудування - наразі вже запроваджено нові державні будівельні норми, які передбачають підвищені вимоги до інклюзивності. Ними зобов'язані керуватися підрядники під час проєктування, будівництва і відновлення пошкоджених об'єктів.

Крім цього, відбудова за новими стандартами інклюзивності є наскрізною цінністю у межах Ukraine Facility - програми підтримки від ЄС для відновлення та модернізації України, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро упродовж чотирьох років.

У межах Ukraine Facility, повідомила Шуляк, Україна отримуватиме фінансування відбудови за новими стандартами інклюзивності. Зокрема, очікується 450 млн євро на відбудову закладів соціальної інфраструктури, передусім шкіл та лікарень. Йдеться не лише про безпосередню відбудову, але й покращення доступу до медицини, створення безпечних умов для здобуття освіти.