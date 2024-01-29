З початку повномасштабного вторгнення країни-донори надали Україні близько $73,7 мільярда - Мінфін

Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення спрямували до України 73,7 млрд дол. фінансової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з тимчасово повіреним у справах Посольства Французької Республіки в Україні Бенжаменом Рорігом.

Зазначається, що сторони обговорили співпрацю України та Франції у сфері фінансів та відновлення, а також потреби та пріоритетні видатки держбюджету на 2024 рік. Міністр фінансів подякував Уряду Франції за всебічну допомогу Україні та зазначив, що завдяки бюджетній підтримці донорів з початку повномасштабної війни Уряд мав змогу забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету. Загалом з 24 лютого 2022 року міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки.

"Вдячний за допомогу, яку надає Уряд Франції від початку російського повномасштабного вторгнення - це вагомий внесок в стабільність фінансової системи та економіки України. З лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції становить близько 400 млн євро", - сказав Марченко.

Також, в контексті обговорення держбюджету України на 2024 рік, міністр фінансів наголосив, що потреба у зовнішньому фінансуванні становить понад 37 млрд дол. США.

"Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни", - сказав Марченко.

Як повідомлялось, у Національному банку сподіваються, що ритмічність міжнародної фінансової допомоги у найближчі місяці буде поновлено, а її обсяг становитиме близько 37 млрд дол.