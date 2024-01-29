Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З початку повномасштабного вторгнення країни-донори надали Україні близько $73,7 мільярда - Мінфін

15:57 29.01.2024 |

Економіка

 

Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення спрямували до України 73,7 млрд дол. фінансової допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з тимчасово повіреним у справах Посольства Французької Республіки в Україні Бенжаменом Рорігом.

Зазначається, що сторони обговорили співпрацю України та Франції у сфері фінансів та відновлення, а також потреби та пріоритетні видатки держбюджету на 2024 рік. Міністр фінансів подякував Уряду Франції за всебічну допомогу Україні та зазначив, що завдяки бюджетній підтримці донорів з початку повномасштабної війни Уряд мав змогу забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету. Загалом з 24 лютого 2022 року міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки.

"Вдячний за допомогу, яку надає Уряд Франції від початку російського повномасштабного вторгнення - це вагомий внесок в стабільність фінансової системи та економіки України. З лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції становить близько 400 млн євро", - сказав Марченко.

Також, в контексті обговорення держбюджету України на 2024 рік, міністр фінансів наголосив, що потреба у зовнішньому фінансуванні становить понад 37 млрд дол. США.

"Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни", - сказав Марченко.

Як повідомлялось, у Національному банку сподіваються, що ритмічність міжнародної фінансової допомоги у найближчі місяці буде поновлено, а її обсяг становитиме близько 37 млрд дол.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8862
  0,1051
 0,28
EUR
 1
 41,0042
  0,0525
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7585  0,09 0,25 38,3235  0,09 0,23
EUR 41,0219  0,10 0,24 41,8458  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8500  0,11 0,29 37,8667  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес