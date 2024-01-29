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З початку повномасштабного вторгнення країни-донори надали Україні близько $73,7 мільярда - Мінфін
15:57 29.01.2024 |
Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення спрямували до України 73,7 млрд дол. фінансової допомоги.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з тимчасово повіреним у справах Посольства Французької Республіки в Україні Бенжаменом Рорігом.
Зазначається, що сторони обговорили співпрацю України та Франції у сфері фінансів та відновлення, а також потреби та пріоритетні видатки держбюджету на 2024 рік. Міністр фінансів подякував Уряду Франції за всебічну допомогу Україні та зазначив, що завдяки бюджетній підтримці донорів з початку повномасштабної війни Уряд мав змогу забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету. Загалом з 24 лютого 2022 року міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки.
"Вдячний за допомогу, яку надає Уряд Франції від початку російського повномасштабного вторгнення - це вагомий внесок в стабільність фінансової системи та економіки України. З лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції становить близько 400 млн євро", - сказав Марченко.
Також, в контексті обговорення держбюджету України на 2024 рік, міністр фінансів наголосив, що потреба у зовнішньому фінансуванні становить понад 37 млрд дол. США.
"Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни", - сказав Марченко.
Як повідомлялось, у Національному банку сподіваються, що ритмічність міжнародної фінансової допомоги у найближчі місяці буде поновлено, а її обсяг становитиме близько 37 млрд дол.
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