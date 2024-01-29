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ВАКС стягнув на користь України активи російського підприємця Худайнатова
15:52 29.01.2024 |
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає Укрінформ.
«Вищий антикорупційний суд 26 січня 2024 року ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Худайнатова Едуарда Юрійовича, треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstonе Holding B.V., ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «Інвест-регіон», Коларов Іван, Eatongate Holdings Limited, ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», ТОВ «Рентойл», ТОВ «Альянс-Україна», ТОВ «Альянс Ойл Україна», Shell Overseas Investments BV про застосування санкції та стягнення активів», - ідеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що ВАКС застосував до Худайнатова санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнув у дохід держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ «НК «Альянс-Україна» у розмірі 447 604 842,76 грн.
Водночас суд відмовив у задоволенні позовних вимог у частині стягнення в дохід держави 49% частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» у розмірі 270 836 475 грн. У цій частині Мін'юст готує апеляційну скаргу.
Худайнатов - власник ВАТ «Незалежна нафтогазова компанія», колишній перший віцепрезидент, заступник голови правління, член ради директорів ПАТ «НК «Роснафта».
Позов про застосування санкцій до Худайнатова Міністерство юстиції подало 4 жовтня 2023 року.
Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення команда Міністерства юстиції подала 36 позовів щодо конфіскації активів осіб, причетних до воєнних та інших злочинів проти України.и
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