Фінансові новини
- |
- 29.01.24
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінекономіки пропонує пов'язати відшкодування ПДВ для експортерів зерна з поверненням валютної виручки
Міністерство економіки пропонує доповнити прийнятий за основу законопроєкт №10168-2 із поправками до Податкового кодексу та інших законів щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів нормою про прив'язку компенсації ПДВ експортерам зерна з поверненням їм валютної виручки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").
Оприлюднений ним документ свідчить, що Мінекономіки пропонує запровадити Режим експортного забезпечення, згідно з яким експортери зернових та олійних культур зобов'язуються сплачувати ПДВ під час експорту своєї продукції за внутрішньою ставкою до моменту повернення валютної виручки.
"У зазначеному порядку необхідно використати можливості Державного аграрного реєстру щодо підтвердження відповідності обсягів товарів, що експортуються, з легально виробленим та придбаним обсягом товарів, згідно з даними системи простежуваності походження сільськогосподарської продукції", - йдеться в документі.
Мінекономіки також пропонує надати Кабміну повноваження розширювати дію Режиму експортного забезпечення на додаткові види сировинної продукції, додав депутат.
Ба більше, міністерство хоче імплементувати ліміт безумовної реєстрації експортних податкових накладних. У документі уточнюється, що порядок такого ліміту має визначати Кабмін.
При цьому, зважаючи на той факт, що ця система наразі перебуває на стадії активного формування, закріпити цей механізм на рівні Податкового кодексу України пропонується на етапі, коли Держагрореєстр міститиме достатню кількість інформації.
Крім цього, Мінекономіки пропонує встановлювати мінімальні ціни на окремі види товарів в порядку, визначеному Кабміном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
|ЗМІ: Греція після прохання США готується передати Україні пакет озброєнь
|«Рятівники» Верховної Ради. Навіщо Стефанчуку з Арахамією кріпаки — «слуги народу»
|Петро Порошенко оголосив план захисту бізнесу від свавілля силовиків і закликав до обговорення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Канада допоможе відновити 19 українських громад
|З початку повномасштабного вторгнення країни-донори надали Україні близько $73,7 мільярда - Мінфін
|Порушників правил експорту зерна позбавлятимуть на 6 місяців доступу до верифікації - Сольський
|ВАКС стягнув на користь України активи російського підприємця Худайнатова
|Французький мільярдер хоче купити lifecell за $500 млн. Каже, що це дешево
|Продаж оператора lifecell: АМКУ отримав повторну заявку від французької компанії
|Мінекономіки пропонує пов'язати відшкодування ПДВ для експортерів зерна з поверненням валютної виручки
Бізнес
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор
|Сем Альтман намагається залучити мільярди доларів для створення глобальної мережі фабрик із виробництва чипів ШІ
|Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію