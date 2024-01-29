Мінекономіки пропонує пов'язати відшкодування ПДВ для експортерів зерна з поверненням валютної виручки

Міністерство економіки пропонує доповнити прийнятий за основу законопроєкт №10168-2 із поправками до Податкового кодексу та інших законів щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів нормою про прив'язку компенсації ПДВ експортерам зерна з поверненням їм валютної виручки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Оприлюднений ним документ свідчить, що Мінекономіки пропонує запровадити Режим експортного забезпечення, згідно з яким експортери зернових та олійних культур зобов'язуються сплачувати ПДВ під час експорту своєї продукції за внутрішньою ставкою до моменту повернення валютної виручки.

"У зазначеному порядку необхідно використати можливості Державного аграрного реєстру щодо підтвердження відповідності обсягів товарів, що експортуються, з легально виробленим та придбаним обсягом товарів, згідно з даними системи простежуваності походження сільськогосподарської продукції", - йдеться в документі.

Мінекономіки також пропонує надати Кабміну повноваження розширювати дію Режиму експортного забезпечення на додаткові види сировинної продукції, додав депутат.

Ба більше, міністерство хоче імплементувати ліміт безумовної реєстрації експортних податкових накладних. У документі уточнюється, що порядок такого ліміту має визначати Кабмін.

При цьому, зважаючи на той факт, що ця система наразі перебуває на стадії активного формування, закріпити цей механізм на рівні Податкового кодексу України пропонується на етапі, коли Держагрореєстр міститиме достатню кількість інформації.

Крім цього, Мінекономіки пропонує встановлювати мінімальні ціни на окремі види товарів в порядку, визначеному Кабміном.