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Кубраков задекларував майже 22 млн грн доходів за 2023 рік

14:04 29.01.2024 |

Економіка

 

Віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков вказав 21 млн 971 тис. 678 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, 2023 року його заробітна плата становила 974 528 грн, банківські відсотки - 1 308 900 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 19 688 250 грн, а його дружина за минулий рік задекларувала 82 874 грн доходів.

Також Кубраков вказав у декларації 23,7 млн грн і $3,8 тис. на банківських рахунках, 20,5 тис. грн, $31,5 тис. і EUR70 тис. готівкових коштів, а його дружина - 3,4 млн грн на банківських рахунках.

Віцепрем'єр володіє квартирою (55,6 кв. м) у Києві, користувався із родиною за усною домовленістю будинком (263,1 кв. м) і земельною ділянкою (1 тис. кв. м) у Києві. Крім того, у Кубракова є автомобіль BMW Х4 2007 року випуску.

Як повідомлялося, Кубраков задекларував 1,5 млн грн доходів за 2019 рік, 2,2 млн грн доходів за 2020 рік, 12,1 млн грн доходів за 2021 рік і 11,5 млн грн за 2022 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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