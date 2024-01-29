Екс-член правління «Укренерго» Безрукова призначена директором Агенції оборонних закупівель Міноборони

Марина Безрукова, яка з 2018 року була директором із закупівель НЕК "Укренерго", а з 2019 - членом правління компанії, призначена директором Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони, передає Енергореформа.

Про це повідомила НЕК у своєму Facebook 29 січня.

"Впевнені, що досвід Безрукової в сфері закупівель може бути дуже корисним на державній службі. Вона була членом команди, яка змінила політику закупівель. Завдяки цим змінам вони стали більш прозорими і конкурентними, була створена система запобіжників проти корупції та шахрайства, налагоджено систему відповідальності контрагентів за неякісно виконані контракти", - наголосила "Укренерго".

Там зазначили, що прозорість закупівельних практик має, серед іншого, одну важливу перевагу для компанії - за час повномасштабного вторгнення, зокрема, завдяки цьому, "Укренерго" залучило від міжнародних банків та фінансових організацій приблизно $1,3 млрд фінансової підтримки на відновлення енергосистеми та розбудову захисту.

Крім того, компанія вказала, що однією з перших серед держкомпаній перевела всі закупівлі на платформу ProZorro, створила інститут уповноважених осіб, відповідальних за закупівлі, дирекцію з управління ланцюгами поставок з категорійним менеджментом у закупівлях, а також впровадила допоміжні функції внутрішнього аудиту та комплаєнсу.

На її думку, завдяки прозорості закупівель, під час тендерів ціна на товари, роботи та послуги може знижуватися на 11-15% від попередньо запропонованої, і як наслідок за останні 5 років на закупівлях було заощаджено понад 1,2 млрд грн.

Там уточнили, що ці кошти були перенаправлені на модернізацію та побудову нових об'єктів в магістральних мережах "Укренерго ", а після початку повномасштабного вторгнення - на відбудову пошкодженого та знищеного обладнання.

За даними компанії, на кожен тендер подає пропозиції більше 2 компаній, а відсоток тендерів, успішно проведених з першої спроби, за 5 років збільшився з 59,8% у 2019, до 72,4% у 2023 році.

Загалом за 5 років було укладено договори з понад 5 тис. унікальних учасників.

Також "Укренерго", зокрема, зазначило, що під керівництвом Безрукової була проведена цифрова трансформація системи управління основними фондами - впроваджена автоматизована система ЕАМ (enterprise asset management) на базі IBM Maximo, і цей проєкт отримав міжнародну премію "MaximoWorld 2023" у номінації "Best Maximo Data Governance".