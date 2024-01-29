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Держмитниця запустила пілотний проєкт з пост-митного контролю
13:19 29.01.2024 |
Державна митна служба почала реалізацію рекомендаційно-технічного пілотного проєкту щодо здійснення пост-митного контролю.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що проведення пост-митного контролю полягає у перевірці інформації, зазначеної в митній декларації, та поданих документів.
Водночас пост-митний контроль не проводиться щодо всіх митних оформлень.
Проведення пост-митного контролю конкретних митних оформлень здійснюється митницею оформлення за результатами застосування системи управління ризиками.
Також здійснення пост-митного контролю можливе лише щодо митних декларацій, оформлення яких завершено не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку здійснення пост-митного контролю.
Так, митниця може запитати документи, які не подавались до митного оформлення, але містять відомості, що дозволяють перевірити заявлені у митній декларації дані.
"Слід зазначити, що пост-митний контроль не є документальною перевіркою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Податкові повідомлення-рішення за результатами проведення пост-митного контролю не виносяться", - йдеться у повідомленні.
Водночас результати пост-митного контролю враховуються системою управління ризиками та під час відбору підприємств для проведення документальних перевірок у подальшому.
Основні напрямки здійснення пост-митного контролю
* контроль за правильністю визначення бази оподаткування;
* контроль за правильністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;
* контроль за визначенням країни походження товарів;
* контроль за наданням пільг в оподаткуванні, повнотою та своєчасністю сплати митних платежів;
* контроль за достовірністю декларування вагових, кількісних та якісних показників, технічних та фізико-хімічних характеристик товарів, що впливають на рівень оподаткування;
* контроль за дотриманням визначених МКУ вимог митних режимів;
* контроль за дотриманням суб'єктами ЗЕД положень законодавства з питань нетарифного регулювання.
У разі виявлення помилок та/або невідповідностей даних, митниця інформує декларанта про такі невідповідності.
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