На Прикарпатті запускають виробництво гіпсової продукції.

Про це у Фейсбуці повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Укрінформ.

«На Прикарпатті вже за кілька місяців запрацює потужне виробництво гіпсової продукції», - зазначила Онищук.

За її інформацією, йдеться про нову гілку ПрАТ "Івано-Франківськцемент", де виготовлятимуть гіпсові суміші та гіпсокартон.

«Це - один з найбільших виробників будівельної продукції, який у своїй діяльності використовує сучасне високотехнологічне обладнання, впроваджує найновіші природоохоронні технології. Для Прикарпаття це означає створення нових робочих місць, наповнення бюджетів», - додала голова ОВА.

Вона зауважила, що нове виробництво відкриє в області понад 200 робочих місць.