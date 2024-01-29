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На Прикарпатті запускають виробництво гіпсової продукції
11:58 29.01.2024 |
На Прикарпатті запускають виробництво гіпсової продукції.
Про це у Фейсбуці повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Укрінформ.
«На Прикарпатті вже за кілька місяців запрацює потужне виробництво гіпсової продукції», - зазначила Онищук.
За її інформацією, йдеться про нову гілку ПрАТ "Івано-Франківськцемент", де виготовлятимуть гіпсові суміші та гіпсокартон.
«Це - один з найбільших виробників будівельної продукції, який у своїй діяльності використовує сучасне високотехнологічне обладнання, впроваджує найновіші природоохоронні технології. Для Прикарпаття це означає створення нових робочих місць, наповнення бюджетів», - додала голова ОВА.
Вона зауважила, що нове виробництво відкриє в області понад 200 робочих місць.
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