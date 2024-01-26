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Щодня в Україні відкривається одна справа про рейдерство, але більшість не доходить до суду
18:14 26.01.2024 |
363 справи про рейдерство було відкрито в Україні у 2023 році. Більша частина проваджень відкривається за підробку документів. Водночас лише 17% справ дійшло до суду, інформує Опендатабот.
Кількість справ, зафіксованих торік, майже утричі більше, ніж у 2022-му, проте менше, ніж у 2021 році, коли зафіксували 597 таких проваджень.
Торік у середньому щомісяця відкривалося 30 справ про рейдерство. Більшість справ про рейдерство - 245 проваджень - було відкрито через підробку документів. До судового розгляду надійшло лише 55 справ за цією статтею.
17% справ було відкрито через протидію господарській діяльності - це 62 кримінальних провадження. З них до суду не дійшло жодної справи.
Найменше справ, повʼязаних з рейдерством, - 15% - стосується протиправного заволодіння майном підприємств. З 56 кримінальних справ торік до суду надійшло лише шість.
У 80% справ про рейдерство, відкритих у 2023 році, рішення не було прийнято.
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