Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нацбанку припускають, що наступного року в Україну повернуться близько 400 тисяч мігрантів

09:47 26.01.2024 |

Економіка

 

У Національному банку очікують, що у 2024 році буде незначне збільшення чисельності мігрантів в Україну, а вже наступного року очікується повернення близько 400 тис. осіб.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів, і вже наступного року, в міру реалізації зниження безпекових ризиків, ми очікуємо повернення близько 400 тис. осіб", - сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що стосовно витрат наших мігрантів за кодоном, то вони продовжують генерувати досить значний відплив валюти. У 2022 році цей відплив був майже 20 млрд дол., минулого року він трохи скоротився і становив близько 18 млрд дол. США. На цей рік у НБУ очікують, що ці обсяги будуть дещо меншими, що пов'язано з адаптацією наших мігрантів за кордоном та зі зміною податкової резидентності нашими мігрантами.

"Очікуємо, що в цьому році ці обсяги скоротяться приблизно до 13 млрд дол. США", - сказав Ніколайчук.

Як повідомлялось, за даними ООН, близько 6,3 млн людей залишили країну і залишаються біженцями, здебільшого по всій Європі.
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5825
  0,0573
 0,15
EUR
 1
 40,9161
  0,0324
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6635  0,10 0,26 38,2365  0,05 0,12
EUR 40,9231  0,03 0,07 41,7569  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7400  0,23 0,60 37,7600  0,23 0,61
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес