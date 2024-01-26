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У Нацбанку припускають, що наступного року в Україну повернуться близько 400 тисяч мігрантів
09:47 26.01.2024 |
У Національному банку очікують, що у 2024 році буде незначне збільшення чисельності мігрантів в Україну, а вже наступного року очікується повернення близько 400 тис. осіб.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів, і вже наступного року, в міру реалізації зниження безпекових ризиків, ми очікуємо повернення близько 400 тис. осіб", - сказав Ніколайчук.
Він зазначив, що стосовно витрат наших мігрантів за кодоном, то вони продовжують генерувати досить значний відплив валюти. У 2022 році цей відплив був майже 20 млрд дол., минулого року він трохи скоротився і становив близько 18 млрд дол. США. На цей рік у НБУ очікують, що ці обсяги будуть дещо меншими, що пов'язано з адаптацією наших мігрантів за кордоном та зі зміною податкової резидентності нашими мігрантами.
"Очікуємо, що в цьому році ці обсяги скоротяться приблизно до 13 млрд дол. США", - сказав Ніколайчук.
Як повідомлялось, за даними ООН, близько 6,3 млн людей залишили країну і залишаються біженцями, здебільшого по всій Європі.
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