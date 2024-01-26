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Хорватія ухвалила рішення про передачу Україні арештованої яхти Медведчука
22:58 25.01.2024 |
Окружний суд м.Спліт (Хорватія) ухвалив рішення передати судно Royal Romance Україні. В Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готуються до повторного огляду активу в межах підготовки його до реалізації.
Про це в Телеграмі повідомила голова АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.
«Державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія - керівником міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушічем повідомлено про ухвалення Окружним судом м.Спліт рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу», - зазначила Дума.
За її словами, вже отримано запевнення в тому, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу. Після проведення оцінки арештованого активу планується його реалізація.
Окремо Дума зауважила, що зазначена яхта 25 січня 2024 року відпливала для технічного огляду, і запевнила, що Нацагентство тримає ситуацію на контролі.
«Стосовно повідомлень у ЗМІ про відплиття арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Головне - не панікувати. АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів», - написала Дума.
За її словами, зазначені заходи відбулися за рішенням окружного суду м.Спліт (Хорватія) і під наглядом капітана порту та поліцейських.
Як повідомлялося, правоохоронці Хорватії заарештували дороговартісну яхту народного депутата від фракції «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука. Арешт накладено відповідно до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти політиків і посадовців, яких пов'язують із кремлем.
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