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АНАЛІТИКА

У Польщі зацікавились будівництвом платного автобану в Україні. Починають підготовку

 

Міністерство інфраструктури Польщі підготує попередній висновок щодо можливості участі польських компаній у будівництві платного автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне. Про це пише видання Wprost з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дональда Туска.

Пропозицію щодо будівництва автомагістралі озвучив український прем'єр Денис Шмигаль під час зустрічі з Туском 22 січня.

"Міністерство інфраструктури має підготувати попередній висновок польської сторони щодо участі польських компаній або польського консорціуму в будівництві автодороги від прикордонного переходу Краковець до Рівного через Львів. Є пропозиція уряду України про те, щоб польські компанії взяли на себе будівництво цієї траси", - цитує видання польського прем'єра.

За його словами, частину фінансування проєкту підтверджено міжнародними фінансовими інститутами. Автомагістраль включена до вже складених планів відновлення інфраструктури після закінчення війни.

Туск також повідомив, що польські компанії можуть не лише брати участь у реалізації цього проєкту, а й стати концесіонером.

"Була також пропозиція, щоб польська сторона подумала про 30-річну концесію. Ця автомагістраль буде платною", - додав Туск.

Від Краковця до Львова зараз веде 60-кілометрова дорога М-10, від Львова до Рівного - 211 км трасою М-06.

Нову платну дорогу маршрутом Краковець-Рівне планували почати будувати ще у 2022 році. Кабмін раніше повідомляв, що завдяки автобану час, за який водії долатимуть маршрут, прогнозовано зменшиться з 4 години 20 хвилин до 2 години 30 хвилин. Дорогу розраховують на швидкість 130 км/год.

За законом, концесійні дороги повинні проходити паралельно наявним, щоб водії мали право обирати: їхати платною дорогою чи безплатною.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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