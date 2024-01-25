Україна утримала позиції у глобальному рейтингу виробників чавуну та сталі у 2023 році

Позиції України у глобальному рейтингу виробників чавуну та сталі не змінилися за 2023 рік, попри зниження виробництва. Про це повідомляє профільне об'єднання Укрметалургпром із посиланням на дані міжнародної асоціації Worldsteel.

Україна залишилася на 16-му місці серед 40 найбільших країн-виробників чавуну та на 23-му - серед 71 країни-виробника сталі.

Падіння виробництва чавуну в Україні становило 6% у 2023 році, порівнюючи з попереднім роком - до 6 млн тонн.

Загалом, за даними Worldsteel, у 2023 році металургійними підприємствами країн світу вироблено 1,4 млрд тонн чавуну, що на 1,13% вище за показник 2022 року.

Перше місце належить Китаю, металурги якого торік виплавили 871 млн тонн чавуну (+0,7%). Частка китайського чавуну у світовому виробництві становить 61,9%.

Падіння виплавки сталі в Україні було мінімальним - на 0,6% за 2023 рік.

Світова виплавка сталі 2023 року становила 1,8 млрд тонн (-0,02% до 2022 року).

Лідер тут також Китай, де виплавлено 1 млрд тонн (+0,11%). Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 55,1%.



