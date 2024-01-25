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АНАЛІТИКА

НБУ очікує в лютому місію МВФ і успішний перегляд програми

15:55 25.01.2024 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) очікує в лютому на початок роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), під час якої відбудуться технічні консультації, що зрештою призведе до успішного третього перегляду програми, повідомив глава НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу в четвер.

"Наразі ми з вами спілкуємося наприкінці січня, і переконаний, у наших міжнародних партнерів є час, відповідне бажання і розуміння важливості критичності відновлення ритмічного надходження міжнародної фінансової підтримки для України протягом цих місяців", - сказав він.

Пишний зазначив, що ризик ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги реалізувався. Проте він нагадав, що припущення базового сценарію регулятора передбачає, що найближчими місяцями Україна отримає заплановані обсяги міжнародної допомоги та її ритмічність також буде відновлено.

"Обсяги міжнародної підтримки та міжнародного фінансування у вигляді кредитів і гарантій на 2024 рік, які передбачені нашим базовим сценарієм, на сьогоднішній день становлять $37 млрд, які ми очікуємо, що Україна отримає цього року", - вказав Пишний.

Глава Нацбанку наголосив, що регулятор адаптуватиме свою політику залежно від специфіки реалізованих ризиків, а також інших сценаріїв розвитку подій.

Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня 2023 року. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року.

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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